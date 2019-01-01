Как выбрать раздвижные двери для гардеробной комнаты



Главная задача гардеробной – хранение вещей, именно поэтому вход в комнату должен быт максимально удобным. Механизм, подходящий под критерии гардероба – раздвижные двери. Они не только просты в эксплуатации, но и экономят место.



Но как выбрать раздвижные двери для гардеробной комнаты? Мы часто слышим этот вопрос от клиентов, поэтому решили рассказать вам о некоторых особенностях нашего товара.









Итак, почему для гардеробной комнаты мы рекомендуем именно раздвижные двери?



Малогабаритность.



Размеры раздвижных дверей гардеробной отличаются от других вариантов. Механизм такой двери освободит Вас от мысли: «В какую сторону установить створки?». Благодаря этому, в Вашей гардеробной всегда будет место для новых полок и вещей.



Безопасность.



Основная особенность раздвижных дверей. Здесь никогда не поранится ребенок, так как отсутствуют створчатые механизмы.



Легкость.



Такую дверь без труда отроет хрупкая женщина и маленький ребенок.



Экологичность.



В нашей мастерской все изделия изготовлены из натуральных материалов от ведущих отечественных и зарубежных производителей.



Оригинальность.



Гардеробная комната, зачастую привлекает внимание гостей, а если входная дверь будет иметь яркий принт? Такой предмет интерьера никого не оставит равнодушным.



Простота в уходе.



Гардеробные раздвижные двери, в основе которых лежит древесина – достаточно изредка протирать тряпочкой.



Двери с принтом покрыты специальным лаком, который сохранит яркость изделия на долгие годы.



Основной механизм двери устроен так, что на креплениях редко скапливается пыль.



Какие бывают раздвижные двери для гардеробной



В нашей мастерской Вы можете выбрать дверь на любой вкус. Вашему вниманию предлагаются:



Раздвижные навесные двери.



Конструкция будто парит в воздухе, интерьер выглядит визуально свободным и сразу показывает изумительный вкус хозяина.



Двери, с креплением к стене.



Универсальный вариант, такое крепление органично впишется в любой интерьер.



Двери с оригинальными принтами.



Такой подход разбавит любой даже самый скучный дизайн и покажет оригинальность хозяина. К тому же, двери с принтами набирают все большую популярность.



Из чего делают раздвижные двери для гардеробных в нашей мастерской







Мы заботимся не только об уюте в Вашем доме, но и о Вашем здоровье. Поэтому, при изготовлении любого вида раздвижных дверей для гардеробной, наши мастера берут за основу только экологически чистые материалы!





Наиболее прочный и долговечный вариант – натуральная древесина. Такой материал смотрится богато, создает особую уютную атмосферу и привлекает внимание. Однако, в основе раздвижной двери могут быть и другие материалы (например, стекло и зеркало). Фото раздвижных дверей в гардеробную комнату представлены на нашем сайте. И даже, если не удалось найти желанную модель – в нашей мастерской Вы можете приобрести раздвижную дверь, изготовленную по вашей задумке.









Наши мастера и дизайнеры – всегда на связи, а вместе, мы все сделаем за Вас и поможем с выбором подходящей гардеробной двери.



