РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С ПРИНТОМ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ
Расчет стоимости зависит от многих факторов, ширины и высоты проема а так же материал стен , количество и размер дверей, потолочная или стеновая система крепления механизмов! Поэтому стандартных цен нет!
Для точного расчета высылайте информацию на почту:
1. Фото проема где планируется гардеробная - общий план
2. Сделайте чистовые замеры Ш х В проема, толщина стены
3. Какая система вам подходит - потолочная или стеновая
4. Укажите какие именно модели дверей вы хотите В изготовлении используем:
Стоимость изготовления от 36000 руб.
- Массив, хвойных породы
- По запросу: лиственницу, ясень, дуб, бук
- Ультрафиолетовую печать
- Акриловые высококачественные краски или пропитку
- Акриловый лак
- Брашировку древесины, выделение фактуры
- Винтажную отделку по запросу
- По запросу, подбираем изображение по вашему тех. заданию.