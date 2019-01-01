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ДИЗАЙН МАСТЕРСКАЯ RIDS2.0

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ КОМНАТ

Дизайн мастерская RIDS2.0 производит раздвижные двери для гардеробных комнат на заказа по индивидуальным размерам и дизайну. В нашей
мастерской вы можете заказать - купить двери в гардеробную комнату из натурального массива дерева, металла и стекла.
Все двери создаются полностью в ручную нашими мастерами. Мы осуществляем доставку дверей по России.
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РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ С ПРИНТОМ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ
Расчет стоимости зависит от многих факторов, ширины и высоты проема а так же материал стен , количество и размер дверей, потолочная или стеновая система крепления механизмов! Поэтому стандартных цен нет!

Для точного расчета высылайте информацию на почту:
1. Фото проема где планируется гардеробная - общий план
2. Сделайте чистовые замеры Ш х В проема, толщина стены
3. Какая система вам подходит - потолочная или стеновая
4. Укажите какие именно модели дверей вы хотите

В изготовлении используем:
  • Массив, хвойных породы
  • По запросу: лиственницу, ясень, дуб, бук
  • Ультрафиолетовую печать
  • Акриловые высококачественные краски или пропитку
  • Акриловый лак
  • Брашировку древесины, выделение фактуры
  • Винтажную отделку по запросу
  • По запросу, подбираем изображение по вашему тех. заданию.
Стоимость изготовления от 36000 руб.
При изготовлении дверей с принтом Цвет и оттенки могут немного отличатся от изображения которые вы видите на сайте, по следующим причинам: Разная цветопередача мониторов ПК и мобильных устройств - сильный, задранный контраст мониторов на смартфонах. Частичное поглощение краски деревом. Цвета, оттенки, контрастность на даерях могут быть мягче чем на мониторе.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ
В изготовлении используем:
  • Массив хвойных пород
  • По запросу: лиственницу, ясень, дуб
  • Вставку (зеркало, матовое стекло, метал. сетку, метал. пластины)

Стоимость изготовления от 36000 руб.
    СМОТРИТЕ ДРУГИИЕ МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

    МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ ОТ 2 ДО 4 ДВЕРЕЙ

    Механизм шириной до 3 м, полная комплектация на 2-х направляющих
    Крепление в стену: на 2 створки 31000 руб. на 3 створки 40000 руб. на 4 створки 49000 руб.
    Крепление к потолку: на 2 створки 36000 руб. на 3 створки 45000 руб. на 4 створки 54000 руб.

    Механизм шириной до 3 - 3,5 м, полная комплектация на 2-х направляющих
    Крепление в стену: на 2 створки 33000 руб. на 3 створки 42000 руб. на 4 створки 51000 руб.
    Крепление к потолку: на 2 створки 38000 руб. на 3 створки 47000 руб. на 4 створки 56000 руб.

    Механизм шириной до 3,5 - 4 м, полная комплектация на 2-х направляющих
    Крепление в стену: на 2 створки 35000 руб. на 3 створки 44000 руб. на 4 створки 53000 руб.
    Крепление к потолку: на 2 створки 40000 руб. на 3 створки 49000 руб. на 4 створки 58000 руб.

    Механизм шириной до 4 - 4,5 м, полная комплектация на 2-х направляющих
    Крепление в стену: на 2 створки 37000 руб. на 3 створки 46000 руб. на 4 створки 55000 руб.
    Крепление к потолку: на 2 створки 42000 руб. на 3 створки 51000 руб. на 4 створки 60000 руб.

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    Раздвижные двери для гардеробной

    Амбарные двери в гардеробную - лучший выбор. Да, мы их производим, декорируем, но придерживаемся такого мнения не только по этому.
    Понятие гардеробной в последнее время трансформировалось. С одной стороны, она не должна занимать много места, с другой, и вы, и ваши гости всегда обращают на нее внимание. Поэтому многие стремятся приобрести двери в гардеробную в стиле лофт. И мы сознательно употребили здесь "приобрести", а не "купить", ведь лучшего результата добьется как раз тот, кто приобретет двери купе для гардеробной на заказ!
    Индивидуальный подход позволит вам получить не только качественную, прочную и по всем параметрам надежную конструкцию, но и гармонично вписать ее в интерьер. Более того, сделать основной интерьера, которая задает тон дальнейшим дизайнерским изысканиям.
    Не так давно одному из клиентов понадобились мощные двери купе для гардеробной. Цена являлась важным параметром: переплачивать не хотел, но кирпичная стена требовала явно не пластика и не дерева. Мы предложили разработать с одной стороны простые, а с другой очень эффектные раздвижные двери для гардеробной. Результат заказчику весьма пришелся по душе: кирпичную стену украсили мощные металлические двери, специально окрашенные в металлический оттенок. Ими не только пользоваться приятно, но бросить взгляд - одно наслаждение!
    Многие заказчики решаются купить раздвижные двери для гардеробной уже после того, как поймут, что разного рода шкафы-купе и прочие конструкции явно не удовлетворят их запросов. Кроме этого, функциональность "бюджетных опций" - весьма сомнительна. Несколько лет активного использования - потребуется мастер-мебельщик.
    Наша продукция служит долго, ровно столько же радует глаз вас и ваших гостей.
    Звоните, консультируйтесь, заказывайте! Рады всем!
    Как выбрать раздвижные двери для гардеробной комнаты

    Главная задача гардеробной – хранение вещей, именно поэтому вход в комнату должен быт максимально удобным. Механизм, подходящий под критерии гардероба – раздвижные двери. Они не только просты в эксплуатации, но и экономят место.

    Но как выбрать раздвижные двери для гардеробной комнаты? Мы часто слышим этот вопрос от клиентов, поэтому решили рассказать вам о некоторых особенностях нашего товара.




    Итак, почему для гардеробной комнаты мы рекомендуем именно раздвижные двери?

    Малогабаритность.

    Размеры раздвижных дверей гардеробной отличаются от других вариантов. Механизм такой двери освободит Вас от мысли: «В какую сторону установить створки?». Благодаря этому, в Вашей гардеробной всегда будет место для новых полок и вещей.

    Безопасность.

    Основная особенность раздвижных дверей. Здесь никогда не поранится ребенок, так как отсутствуют створчатые механизмы.

    Легкость.

    Такую дверь без труда отроет хрупкая женщина и маленький ребенок.

    Экологичность.

    В нашей мастерской все изделия изготовлены из натуральных материалов от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

    Оригинальность.

    Гардеробная комната, зачастую привлекает внимание гостей, а если входная дверь будет иметь яркий принт? Такой предмет интерьера никого не оставит равнодушным.

    Простота в уходе.

    Гардеробные раздвижные двери, в основе которых лежит древесина – достаточно изредка протирать тряпочкой.

    Двери с принтом покрыты специальным лаком, который сохранит яркость изделия на долгие годы.

    Основной механизм двери устроен так, что на креплениях редко скапливается пыль.

    Какие бывают раздвижные двери для гардеробной

    В нашей мастерской Вы можете выбрать дверь на любой вкус. Вашему вниманию предлагаются:

    Раздвижные навесные двери.

    Конструкция будто парит в воздухе, интерьер выглядит визуально свободным и сразу показывает изумительный вкус хозяина.

    Двери, с креплением к стене.

    Универсальный вариант, такое крепление органично впишется в любой интерьер.

    Двери с оригинальными принтами.

    Такой подход разбавит любой даже самый скучный дизайн и покажет оригинальность хозяина. К тому же, двери с принтами набирают все большую популярность.

    Из чего делают раздвижные двери для гардеробных в нашей мастерской



    Мы заботимся не только об уюте в Вашем доме, но и о Вашем здоровье. Поэтому, при изготовлении любого вида раздвижных дверей для гардеробной, наши мастера берут за основу только экологически чистые материалы!


    Наиболее прочный и долговечный вариант – натуральная древесина. Такой материал смотрится богато, создает особую уютную атмосферу и привлекает внимание. Однако, в основе раздвижной двери могут быть и другие материалы (например, стекло и зеркало). Фото раздвижных дверей в гардеробную комнату представлены на нашем сайте. И даже, если не удалось найти желанную модель – в нашей мастерской Вы можете приобрести раздвижную дверь, изготовленную по вашей задумке.




    Наши мастера и дизайнеры – всегда на связи, а вместе, мы все сделаем за Вас и поможем с выбором подходящей гардеробной двери.

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